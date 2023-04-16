Фітнес-дієта: що їсти, щоб худнути у спортзалі

Якщо деякі фахівці називають флекситаріанську (напіввегетаріанську) дієту однією з найкращих дієт цього року, то люди, які люблять спорт, більш націлені на фітнес-дієту, яка допомагає схуднути й не зашкодити організму.

Фітнес-тренери знають, що схуднення у спортзалі вимагає особливого відношення не тільки до складу меню, а й до графіка прийому їжі. Про це пише видання Insider.



Як відомо, фітнес — це впорядкований фізкультурний комплекс, спрямований на покращення фігури та загальне оздоровлення.

Найчастіше до фітнесу звертаються за необхідності схуднути.

Для найбільш організованих людей тренування у своїй сталості стає чимось на зразок гігієнічної процедури. Багато хто ходить до спортзалу періодами. Якщо очікуваний результат не з'являється досить швидко, людина кидає спорт.

У більшості випадків однією з головних причин розриву відносин з тренуваннями стає неправильно підібрана фітнес-дієта, що не дає енергії для тренувань та ресурсів для відновлення.

Дуже багато тих, хто худне, роблять одну й ту саму помилку — вибирають план харчування, спрямований на швидку втрату маси тіла. Такі способи схуднення нерідко виправдані при необхідності швидко привести себе в порядок або змінити харчові звички, наприклад позбутися тяги до солодкого.

Проте у випадку з фітнесом така дієта свідомо позбавлена кількох основних поживних речовин просто небезпечна.

Для того, щоб фізкультура була в радість, складаючи свою фітнес-дієту, не забувайте про здоров'я (тиск, кровообіг, транспорт кисню), дихальні функції, підтримку імунітету, обмін речовин.

Фахівці наголошують, що фітнес-дієта просто повинна включати і білки, і жири, і вуглеводи, і вітаміни з мінералами, і достатню кількість рідини — інакше тренування, замість здоров'я і краси, принесуть виснаження, яке, на жаль, означатиме не стрункість, а критичний стан фізіологічних систем.

Добре продумана фітнес-дієта та збалансоване фітнес-живлення допоможуть тренуватися з досить високою інтенсивністю, і при цьому уникати швидкого настання втоми, покращити концентрацію, знизити ймовірність травми, зменшити ризик виникнення головного та шлункового болю.

Якщо ви не встигли «правильно» пообідати і відчуваєте, що сил обмаль, за пів години до тренування можна випити склянку молока.

Під час тренування вода невеликими порціями необхідна кожні 15−20 хвилин.

Відразу після тренування протягом 20−30 хвилин слід з'їсти близько 100 г продукту, що містить швидкі вуглеводи (ідеальний варіант — склянка фруктового соку, невеликий банан, вуглеводний коктейль з глюкозою та медом).

Вечеряти «нормальною» твердою їжею можна за кілька годин після тренування. Бажано в цей період не вживати продукти, що містять кофеїн — ця речовина блокує дію інсуліну.

Для того, щоб тренуватися у спортзалі та худнути, важливо, щоб витрата енергії перекривала її надходження з їжею — тоді в справу підуть «нажиті» жирові запаси.

Тому стандартна фітнес-дієта для схуднення орієнтується на показник не менше 1500 денних калорій (це мінімальне значення).

Складаючи меню, адаптоване для зайняття спортом, не забувайте про його різноманітність та збалансованість. З усіх продуктів слід вибирати ті, що мінімально оброблені промислово: відмовтеся від фастфуду, напівфабрикатів, рафінованої їжі.

Фітнес-дієта передбачає прості страви, які можна легко приготувати вдома та взяти з собою, щоб перекусити на роботі.

Готуючи їжу, віддавайте перевагу пароварці, грилю, запіканню у духовці без олії.

Приймати їжу на фітнес-дієті рекомендується 5−6 разів на день невеликими порціями. Не рекомендується робити великі перерви, щоб не підштовхнути тіло до включення режиму економії енергії та консервації жирових запасів.

Фітнес-дієта має на увазі не тільки певне меню, а й питво чистої води протягом усього дня. Харчування при фітнесі для схуднення зобов'яже вас додатково випивати ще 1−1,5 л води.

Ефект фітнес-дієти разом із тренуваннями стає помітним не миттєво, десь через пів року.

Зразок меню фітнес-дієти на день:

Сніданок: склянка води, омлет з двох білків та одного жовтка, невелика порція вівсянки з ягодами, кава без цукру.

Другий сніданок: фрукт, нежирний сир чи йогурт без добавок.

Обід: куряча грудка на грилі, порція дикого рису, зелений салат.

Під час тренування (перерва) вуглеводний або білково-вуглеводний коктейль — наприклад, нежирне молоко + ½ банана + 1 ч. л. меду.

Перекус: печена картоплина із зеленню та йогуртом.

Вечеря: 200 г відварених морепродуктів, парова капуста броколі, склянка кефіру.

Самостійно скласти собі меню фітнес-дієти нескладно: досить зрозуміти, що вам можна їсти все, але в корисному вигляді, пропорції та послідовності.

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