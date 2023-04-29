Уважно послухайте мотор: п'ять порад, як визначити справність двигуна при купівлі автомобіля, що був у використанні

Експерти, які раніше розповіли, які «бюджетні» авто краще не купувати, розповіли, як виявити несправність двигуна при купівлі автомобіля на вторинному ринку, пише auto.today.ua.

Для того, щоб виявити, чи має двигун ті чи інші проблеми, треба звернути увагу на таке:

1. Слухаємо звуки

Досвідчені водії знають, що дещо про те, в якому стані перебуває двигун, можна дізнатися за звуками, які він видає. Важливо, щоб двигун був холодним. Інакше навряд чи щось вдасться визначити.

Зверніть увагу на те, що при пуску холодного двигуна не повинно бути стукоту гідрокомпенсаторів. Ми навіть сказали б сильного цокоту. Але в перші секунди роботи силового агрегату (поки у компенсатори не набралося мастило), це допускається (якщо звук пропадає буквально через пару оборотів коленвала).

Якщо ви почули стукіт поршнів, то, мабуть, між деталями збільшилися зазори, а гуркіт ланцюга приводу ГРМ недвозначно натякає на проблеми з гідронатягувачем.

Пам'ятайте, що двигун повинен працювати тихо та рівномірно, поступово знижуючи оберти. І врахуйте, що деякі хитрі продавці в гонитві за грошима «маскують» небезпечні стуки двигуна спеціально влаштованої простою несправністю.

2. Подивимося, що там усередині мотора

При купівлі б/в автомобіля досвідчені автомобілісти за допомогою ліхтарика перевіряють через отвір у клапанній кришці, чи немає в порожнині головки блоку циліндрів чорних відкладів мастила, що закоксувалося. Поверхня має бути світлою, нехай навіть коричневого кольору, але без товстого шару відкладень.

Деякі автомобілісти до маслозаливної горловини щільно прикладають рукавичку, і якщо вона надується, то розчаровано хитають головою. Це означає, що у двигуна дуже великий прорив газів через поршневі кільця в картер.

3. Подивимося щуп

Про стан двигуна можна багато дізнатися по моторному мастилу. Звичайно, перед продажем автомобіля можна моторне мастило долити, замінити, але це виглядає підозріло і може злякати потенційного покупця.

Моторна олія надто рідка? Це погана ознака. Значить, у мастило потрапив бензин чи дизель. На щупі є дивна жовта або біла емульсія? Це ознака, що в мастило потрапив антифриз.

4. Подивимося на двигун

Досвідчені водії кажуть, що під час продажу вживаних автомобілів часто двигуни миють для того, щоб приховати потіки мастила або антифризу. Деякі продавці роблять це недбало, без належної ретельності і тому у них руки не доходять до того, щоб помити задню частину мотора. Звідси висновок — уважно за допомогою ліхтарика та дзеркала огляньте задню частину силового агрегату.

Якщо двигун покритий невеликим шаром сухого пилу, то, мабуть, із ним нічого спеціально не робили. Або ж продавець має талант маскувати сліди свого втручання.

5. Колір вихлопу

Дуже корисно звернути увагу на колір диму із вихлопної труби. Сизий і блакитний дим може свідчити про підвищену витрату мастила. Чорний вихлоп — це якась проблема із паливною системою.

За цими ознаками можна самостійно визначити, що з двигуном не все гаразд. Але остаточний «діагноз», звісно, має поставити фахівець.

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