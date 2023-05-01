З 1 травня забудькуватих водіїв не штрафуватимуть за популярне порушення

В Україні з 1 травня для водіїв скасовують обов’язкове увімкнення денних ходових вогнів або ближнього світла. Ця вимога пов’язана з необхідністю додаткового позначення транспортного засобу в умовах недостатньої видимості в осінньо-зимовий період.

Так, згідно з пунктом 9.8 ПДР, з 1 травня для українських водіїв буде скасовано обов’язкове увімкнення денних ходових вогнів, або в разі їх відсутності — ближнього світла фар в денний час доби під час їзди поза населеними пунктами.

У період з 1 жовтня по 1 травня їзда з вимкненим ближнім світлом фар або ходовими вогнями є правопорушенням. У цьому випадку водієві загрожує штраф у розмірі 425−510 грн.

Як писли «ФАКТИ», в Україні знову хочуть посилити санкції за порушення безпеки дорожнього руху — відповідний законопроєкт зареєстрували в Раді днями народні депутати від «Слуги народу».

Також нещодавно уряд вніс деякі зміни до порядку перевірки водіїв на стан наркотичного, алкогольного чи іншого сп’яніння.

Фото: Pixabay

175

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram