Ворог продовжує атакувати на чотирьох напрямках, в епіцентрі бойових дій — Бахмут та Мар'їнка, — Генштаб ЗСУ

Протягом поточної доби ворог завдав 19 ракетних ударів (нашими захисниками успішно знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), здійснивзавдав 13 авіаційних ударів та 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Нажаль, є загиблі та поранені з числа цивільного населення, серед них і діти. Зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та інша цивільна інфраструктура.

У Генштабі ЗСУ попереджують, що ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом доби було відбито понад 30 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни мужньо тримають оборону.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати певну кількість військ у прикордонних з Україною районах російської федерації. Протягом доби ворог завдав авіаційного удару керованими авіаційними бомбами по населеному пункту Лизунівка Чернігівської області, загинула дитина

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районах Новоселівського та Білогорівки.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. Також противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Предтечине. Завдав авіаудару по Бахмуту та Білій Горі.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Первомайського Донецької області, успіху не мав.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

Авіація Сил оборони за добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 1 склад пально-мастильних матеріалів ворога.

Нагадаємо, що 1 травня виявилося досить «гучним» для окупантів. Так, «влада» Севастополя заявила про атаку українських дронів, а на Брянщині диверсанти пустили під укіс поїзд із нафтопродуктами для російських окупаційних військ.

Фото Генштаба ЗСУ

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