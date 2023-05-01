Вистачило на два джипи для ЗСУ: футболіст «Реала» заплатив серйозні гроші за рукавички Усика (фото)

Воротар мадридського «Реала» та збірної України Андрій Лунін, який програв у чемпіонаті Іспанії команді Циганкова, придбав на благодійному аукціоні боксерські рукавички володаря поясів WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі, олімпійського чемпіона Олександра Усика. Про це повідомив організатор аукціону, ексфутболіст нашої національної команди Роман Зозуля, від імені якого раніше відправили вбивчий привіт рашистам.

«Розіграли Усика — купили 2 машини, — написав Роман Зозуля на своїй сторінці в Instagram. — Нещодавно разом із громадською організацією «Українці Алкали» провели аукціон, у якому головним лотом були боксерські рукавички Олександра Усика.

Виявилося, що Андрій Лунін давній фанат Олександра, тож його ставка стала найвищою. На отримані кошти нам вдалося придбати 2 автомобілі нашим чемпіонам на Бахмутський напрямок. Дякую всім, хто організував аукціон та брав у ньому участь. Окрема подяка фонду «Народна армія». Усі ми вболівальники однієї команди та працюємо на її перемогу".

Як відомо, нещодавно Роман Зозуля та Олександр Усик «одягли» дві бригади українських воїнів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексворотар «Шахтаря» продав з аукціону медаль переможця Кубка УЄФА і пожертвував гроші армії.

Фото Instagram

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