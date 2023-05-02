Копіював Сталіна: в ISW пояснили, чому путін постійно змінює військове керівництво

Президент росії володимир путін припустився серйозних кадрових помилок, починаючи з першого дня повномасштабного вторгнення в Україну в лютому минулого року. Такого висновку дійшли експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) у черговому звіті, який було опубліковано 30 квітня.

Російський лідер був упевнений в успіху і швидкому захопленні Києва. Саме тому путін не призначив єдиного командувача військами, які брали участь у вторгненні. Він хотів оголосити завоювання територій сусідньої країни особистою геополітичною перемогою. У підсумку таке рішення призвело до того, що російська армія почала повномасштабну війну без чіткої, осмисленої командної структури. Це мало довгостроковий негативний вплив на управління російськими підрозділами в Україні.

Експерти ISW вбачають у цьому паралелі з ситуацією, яка виникла в Кремлі під час Другої світової війни. Йосип Сталін бачив у маршалі Георгії Жукові серйозного конкурента.

«У Сталіна був обмежений і застарілий військовий досвід і, як повідомляється, він заздрив військовим подвигам і славі Жукова. У путіна немає військового досвіду, що, можливо, ще більше вплинуло на його рішення не призначати командувача вторгненням, який міг би відсунути його на задній план, домагаючись заслуг в очікуваній ефектній перемозі», — йдеться у звіті.

Тільки у квітні 2022 року було призначено командувача всіма військами, які брали участь у вторгненні. Ним став генерал Олександр Дворніков. Через місяць путін його усунув — Дворніков не зумів домогтися захоплення всього Донбасу до 9 травня. І це — лише один з епізодів у постійних командних перестановках у збройних силах росії, вказують американські експерти.

При цьому путін відмовляється визнати помилки і продовжує діяти в тому ж дусі. Він все частіше проводить перестановки в командуванні військами. Ці кадрові рішення призвели до дезорганізації командних структур в армії. До речі, Кремль повідомляє офіційно лише про частину таких змін. Насправді чехарда відбувається постійно.

Раніше експерти ISW аналізували заклик пригожина до Кремля заморозити війну в Україні.

97

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram