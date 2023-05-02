Комітет Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації

Комітет Верховної ради з питань нацбезпеки і оборони підтримав внесені президентом законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це повідомляє у Telegram нардеп Ярослав Железняк.



«Комітет з питань оборони підтримав постанови № 9259 та № 9260 продовження строків дії воєнного стану та загальної мобілізації», — написав Железняк.

За відповідне рішення віддали по 18 голосів відповідно. Йдеться про продовження їхньої дії ще на 90 днів.

«Дія буде продовжена з 19 травня 2023 року і дуже ймовірно знову на 90 днів, тобто до середини серпня 2023. Розгляд у Раді дуже скоро», — додав Железняк.

Це вже сьоме продовження воєнного стану з початку війни. Перший раз Рада схвалила таке рішення 24 лютого. Далі дію воєнного стану було продовжено 15 березня, 21 квітня, 15 серпня й 16 листопада 2022 року та 7 лютого 2023 року.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкт про затвердження указів про продовження терміну дії воєнного стану в Україні в понеділок, 1 травня. Також глава держави запропонував продовжити мобілізацію.

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