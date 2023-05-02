Військових знову хочуть залишити без доплати в 30 тисяч грн: що відомо

Прийнятий 10 квітня закон України, який передбачає повернення доплат УСІМ військовим в розмірі 30 тисяч гривень, не будуть подавити на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Про це очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив у Telegram, наголосивши, що питання військовослужбовцям не можна вирішувати без участі самих військових.

Також він опублікував лист від очільників силових відомств (Міністерства оборони, МВС, Генштабу, Держприкордонслужби, Нацгвардії, СБУ) та Головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного, в якому вони ініціюють створення робочої групи для врегулювання кола проблем, пов'язаних з оплатою праці захисників.

На їх пропозицію відповідний проєкт закону має бути внесений до Верховної Ради до кінця травня, а до того періоду силовики просять не розглядати проєкт постанови про скасування прийнятого 10 квітня закону.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що видатки на грошове утримання військовослужбовців із загального фонду державного бюджету у березні склали 67,3 млрд гривень, а це менше, ніж у січні (71,8 млрд гривень) та лютому (76,9 млрд гривень).

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