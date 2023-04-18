Витрати на грошове утримання військовослужбовців скоротилися: стали відомі деталі

У березні 2023 року на грошове утримання військовослужбовців із загального фонду державного бюджету спрямували 67,3 млрд гривень. Це менше, ніж у січні (71,8 млрд гривень) та лютому (76,9 млрд гривень).

Про це повідомили в Міністерстві фінансів.

За даними міністерства, загальна сума касових видатків за січень-березень 2023 року становить 636,3 млрд гривень. У березні видатки становили 225,2 млрд гривень.

У структурі видатків найбільше — 276,4 млрд гривень (у березні — 87,4 млрд гривень) — спрямували на оплату праці з нарахуваннями. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців було спрямовано 216 млрд гривень (в т.ч. в березні — 67,3 млрд гривень).

Таким чином, витрати на грошове утримання військовослужбовців в березні скоротилися в порівнянні з січнем, коли на цю статтю було витрачено 71,8 млрд гривень, та лютим (76,9 млрд гривень).

Нагадаємо, що 10 квітня Верховна Рада проголосувала за повернення військовим доплати у розмірі 30 тисяч гривень незалежно від покладених на них завдань чи районів проходження служби (на період дії воєнного стану). Надбавку захисникам мають виплачувати за рахунок економії на скорочені зарплат для держслужбовців та менеджменту держпідприємств, однак у Мінфіні вже наголосили, що цієї суми буде недостатньо, адже на забезпечення доплат потрібно не менше як 240 млрд гривень.

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