Гурт TVORCHI відправився до Ліверпуля: які шанси українців на «Євробаченні»

Представники України на «Євробаченні» — гурт TVORCHI вирушили до Ліверпуля, де вже стартував міжнародний пісенний конкурс. Сцену M&S Bank Arena урочисто відкрили король Чарльз та королева Камілла. Учасники конкурсу вже випробували головний майданчик шоу, щодня там тривають репетиції.

Вже скоро українські музиканти Андрій Гуцуляк та Джеффрі Кенні доєднаються до масштабної музичної події. Зірки з командою потягом Київ-Хелм відправилися до Польщі. Проводжати артистів прийшли прихильники та колеги. На платформі лунала конкурсна пісня Heart of Steel, з якою TVORCHI вийдуть на сцену у фіналі конкурсу.

«Наша велика подорож до Ліверпуля почалась! І два тижні найшаленішої підготовки до «Євробачення», — пишуть музиканти на своїй сторінці в інстаграм.

Вже 5 травня TVORCHI проведуть першу репетицію на сцені M&S Bank Arena. А 13 травня вони виступлять у грандфіналі шоу.

Вже зараз букмекери прогнозують українцям непогані шанси на перемогу. За попередніми даними, у трійці фаворитів — Швеція, Фінляндія та Україна.

Десятка лідерів від букмекерів виглядає так:

43% - Швеція — Loreen — Tattoo 22% - Фінляндія — Käärijä - Cha Cha Cha 5% - Україна — TVORCHI — Heart Of Steel 5% - Франція — La Zarra — Évidemment 4% - Іспанія — Blanca Paloma — Eaea 4% - Норвегія — Alessandra — Queen of Kings 3% - Ізраїль — Noa Kirel — Unicorn 2% - Австрія — Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar? 2% - Італія — Marco Mengoni — Due vite 1% - Велика Британія — Mae Muller — I Wrote A Song.

Нагадаємо, що Швецію цього року представляє співачка Loreen, яка вже перемагала на «Євробаченні» у 2012 році.

Також у Ліверпулі в різних івентах виступлять українські артисти Тіна Кароль, Марія Яремчук, Alyosha та інші.

Перша переможниця «Євробачення» Руслана образилася через те, що її не запросили виступити на головній арені конкурсу.

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