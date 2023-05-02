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Андре Тан терміново вилетів до Америки: що відбувається

10:10 3 травня 2023
Андре Тан

Відомий український модельєр Андре Тан, який нещодавно розкрив справжній секрет свого успіху, декілька місяців буде жити у Каліфорнії (США). Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі. Причиною від’їзду стало навчання Тана у Кремнієвій долині.

«У 40 років знов сів за парту, — прокоментував модельєр. - Я живу за принципом «вік живи, вік учись!» Якщо ти хочеш зростати та розвиватися, то повинен постійно вдосконалюватися та вивчати нове.

Наразі я прилетів у США, в Кремнієву долину, щоб зрозуміти, як функціонують стартапи, та відчути на їхній історичній батьківщині, як вони створюються, реалізуються, отримують кошти, та що надихає таких людей, як Марк Цукерберг і Стів Джобс".

Андре поділився, що протягом навчання відвідає офіси найвідоміших компаній світу та кращі освітні заклади — Google, Stanford.

«Моя основна ціль — набратися навичок і досвіду, щоб вивести українську компанію на світову арену, — заявив Тан. — Я впевнений, що про нас повинні дізнатися усюди, і в Европі, і за океаном — наскільки ми, українці, талановиті, працездатні та конкурентоспроможні. Та що ж применшувати — найкращі!»

Шанувальники модельєра привітали його бажання. А сам Тан нагадав, що ніколи не треба шкодувати час та гроші на свій розвиток.

«Все повернеться вам у стократному розмірі, якщо застосовувати отримане», — впевнений він.

Раніше «ФАКТИ» писали про наймодніші речі весняного сезону.

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