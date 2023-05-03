Під Брянськом пустили під укіс другий поїзд із початку травня

У Брянській області росії була здійснена чергова диверсія. Невідомі підірвали залізничне полотно. За відомостями Telegram-каналу Baza, вибухів було три. Вони сталися 2 травня о 19:48 за місцевим часом на шляхах недалеко від станції Сніжетьська в момент проходження вантажного потягу. Поїзд прямував із Брянська до Карачева.

Унаслідок диверсії перекинулися приблизно 20 вагонів із 70. За деякими повідомленнями, состав перевозив небезпечні хімікати, зокрема сірку, селітру, а також пропан і вапно. Незважаючи на те, що загоряння не сталося, пожежники охолоджували вагони, що зійшли з рейок, і речовини, що розлилися.

Пізніше з'явилася офіційна заява РЖД:

«Сьогодні о 19:47 на неелектрифікованому одноколійному перегоні Сніжетьська — Білі Береги в Брянській області через незаконне втручання в роботу залізничного транспорту сталося сходження локомотива і приблизно 20 вагонів вантажного поїзда. Наразі рух на ділянці Сніжетьська — Білі Береги призупинено».

Постраждалих під час вибухів не було. Пошкоджені вагони відчепили від складу.

Нагадаємо, днем раніше в тій самій Брянській області в Унецькому районі стався вибух на залізниці, внаслідок чого загорівся поїзд із нафтопродуктами. Локомотив і 7−8 вагонів зійшли з рейок.

Місцеві ЗМІ стверджували, що підозрюваного в диверсії вдалося швидко затримати. Однак тепер, після другого такого ж інциденту, Telegram-канал Shot із посиланням на джерело в правоохоронних органах, повідомляє, що вибухи на залізничних коліях 1 і 2 травня «могли здійснити одні й ті ж диверсанти». Приблизна відстань між місцями підривів становить 111 кілометрів.

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