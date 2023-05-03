пригожин боїться, що контрнаступ України може стати трагедією для росії

Ватажок російських найманців «Вагнера» євген пригожин побоюється, що очікуваний весняний контрнаступ української армії може обернутися трагедією для росії. Про це він заявив в інтерв'ю одному із військових блогерів країни-окупантки.

«Цей контрнаступ може стати трагедією для нашої країни», — дослівно сказав пригожин в інтерв'ю, яке цитує французька газета Le Parisien.

Він очікує, що український контрнаступ почнеться в середині травня. Ватажок російських найманців знову поскаржився на брак постачання для своїх військ в Україні.

«У нас є лише десять-п'ятнадцять відсотків снарядів, які нам потрібні», — сказав пригожин, поклавши відповідальність за дефіцит на російське військове командування в Москві.

Українське керівництво вже деякий час говорить про весняний контрнаступ. Але точну дату Київ тримає в таємниці.

«Я сподіваюся, що він почнеться несподівано. Тому що в цьому і полягає сенс військової операції — ніхто не повинен знати, що вона почалася. Чим довше ворог не буде про це знати, тим краще», — нещодавно заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Раніше «ФАКТИ» писали, що ISW пояснив, чому путін постійно змінює військове керівництво.

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