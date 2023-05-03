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Україна

пригожин боїться, що контрнаступ України може стати трагедією для росії

20:30 4 травня 2023
ЗСУ

Ватажок російських найманців «Вагнера» євген пригожин побоюється, що очікуваний весняний контрнаступ української армії може обернутися трагедією для росії. Про це він заявив в інтерв'ю одному із військових блогерів країни-окупантки.

«Цей контрнаступ може стати трагедією для нашої країни», — дослівно сказав пригожин в інтерв'ю, яке цитує французька газета Le Parisien.

Він очікує, що український контрнаступ почнеться в середині травня. Ватажок російських найманців знову поскаржився на брак постачання для своїх військ в Україні.

«У нас є лише десять-п'ятнадцять відсотків снарядів, які нам потрібні», — сказав пригожин, поклавши відповідальність за дефіцит на російське військове командування в Москві.

Українське керівництво вже деякий час говорить про весняний контрнаступ. Але точну дату Київ тримає в таємниці.

«Я сподіваюся, що він почнеться несподівано. Тому що в цьому і полягає сенс військової операції — ніхто не повинен знати, що вона почалася. Чим довше ворог не буде про це знати, тим краще», — нещодавно заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Раніше «ФАКТИ» писали, що ISW пояснив, чому путін постійно змінює військове керівництво.

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