Салат із фініками та руколою: рецепт від відомої кулінарки Елли Іванової
Чи любите ви незвичайні та корисні салати? Якщо так, то цей рецепт для вас.
Рецептом смачного салату з фініками, руколою та сиром «камамбер» поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
- Для цього салату візьміть соковиті фініки, шкірочку акуратно зніміть, — каже Елла Іванова, яка раніше радила рецепт смачної заправки, що пасує практично до будь-якого салату, — можна, використовувати фініки і зі шкірочкою, важливо їх добре промити. Рецепт салату такий.
Салат із фініками, руколою та сиром «камамбер»
- 10 фініків
- Рукола
- 1 апельсин
- Сир «камамбер»
- Підсмажені волоські горіхи
Для заправки
- Сік апельсина
- 2 столові ложки рослинної олії (оливкової або соняшникової)
- Чорний свіжомелений перець
- Сіль
- Цукор
- 1 чайна ложка бальзамічного соусу
Змішати інгредієнти, заправити салат перед подачею сумішшю апельсинового соку з оливковою олією і бальзамічним соусом, посолити і поперчити.
І смачного!
Раніше ми давали рецепт салату з «відбивної» редиски, під час приготування якого знімається стрес.
Фото з альбому Елли Іванової37
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