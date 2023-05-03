Салат із фініками та руколою: рецепт від відомої кулінарки Елли Іванової

Чи любите ви незвичайні та корисні салати? Якщо так, то цей рецепт для вас.

Рецептом смачного салату з фініками, руколою та сиром «камамбер» поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

- Для цього салату візьміть соковиті фініки, шкірочку акуратно зніміть, — каже Елла Іванова, яка раніше радила рецепт смачної заправки, що пасує практично до будь-якого салату, — можна, використовувати фініки і зі шкірочкою, важливо їх добре промити. Рецепт салату такий.

Салат із фініками, руколою та сиром «камамбер» 10 фініків

Рукола

1 апельсин

Сир «камамбер»

Підсмажені волоські горіхи Для заправки Сік апельсина

2 столові ложки рослинної олії (оливкової або соняшникової)

Чорний свіжомелений перець

Сіль

Цукор

1 чайна ложка бальзамічного соусу

Змішати інгредієнти, заправити салат перед подачею сумішшю апельсинового соку з оливковою олією і бальзамічним соусом, посолити і поперчити.

І смачного!

Раніше ми давали рецепт салату з «відбивної» редиски, під час приготування якого знімається стрес.

Фото з альбому Елли Іванової

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