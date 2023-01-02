Кондитерка Олена Зіберт: «У пряничному будиночку є світло. Крізь вікна можна побачити ялинку та різдвяні вінки»

Пряничні будиночки чернігівської кондитерки Олени Зіберт у 2021 році були відзначені золотою нагородою на Всесвітньому конкурсі Cake International Virtual Edition COMPETITION. Щорічно взимку та навесні вона створює нові колекції своїх робіт. Зимові пряникові будиночки у новій колекції Олени Зіберт — справжні шедеври. А смак та аромат Різдва особливий. У ньому імбир, кориця, мускатний горіх. Про зимову колекцію пряникових будиночків Олена Зіберт розповіла в інтерв'ю «ФАКТАМ».

«Одне з джерел натхнення — казки»

— Олено, чим особлива ваша нова колекція пряникових будиночків?

— Є будинки, які схожі на справжні. У них такі деталі, як горищні двері, димар, каміння замість ґанку, на даху — шифер, поряд з будинком — лавочка й діжка… Все це зроблено з пряників та айсингу (білкової глазурі), вікна — мармеладні, і тільки шифер з цукрової мастики. Є й абсолютно казкові будиночки. До речі, казки — одне із джерел мого натхнення. Найскладніша робота у колекції — великий червоний будинок. У ньому крізь вікна можна побачити ялинку та різдвяні вінки. Навіть можна розгледіти «потиньковані» стіни. У будинку є світло. Лампочки та гірлянди освітлюють простір червоним, синім та зеленим світлом.

Кожна деталь у пряничному будиночку виконана бездоганно (фото з альбому Олени Зіберт)

— Як народжуються ідеї будиночків?

— На створення мене надихають книги, фільми, мультфільми, архітектура… Йду вулицею — бачу будинок з незвичайними мансардними вікнами, роблю фото… А згодом цікаву ідею втілюю, працюючи з пряниковим тістом.

Казкові будиночки викликають захоплення у дітей та дорослих (фото з альбому Олени Зіберт)

«Новорічна класика — поєднання червоного та зеленого кольорів»

— Щороку ваші будиночки стають дедалі досконалішими…

— Це правда. Нещодавно я розробила авторську фасадну глазур. Рецепт її тримаю у секреті. Можу лише сказати, що один із компонентів — цукрова пудра. Наноситься глазур, на відміну від мастики, тонким шаром. Мої будиночки різнокольорові. Є небесно-блакитні, бірюзові, ніжно-рожеві, карамельно-коричневі… Новорічна класика — поєднання червоного та зеленого кольорів.

Тандем червоного та зеленого – новорічна класика (фото з альбому Олени Зіберт)

— Звичайно, не кожному під силу створити пряниковий будиночок, але багатьом хочеться спекти смачні пряники. Поділитеся рецептом?

— Із задоволенням!

Рецепт пряників 250 г цукру висипати у каструлю з товстим дном та поставити її на вогонь. Водночас в іншій посудині кип'ятимо 250 мл води. Коли цукор почне перетворюватися на карамель і стане бурштинового кольору, акуратно помішуючи, щоб не обпектися, вливаємо воду. Потім додаємо знову 250 г цукру. І, не знімаючи каструлю з вогню, додаємо 200 г вершкового масла, чайну ложку з верхом соди, 0,5 ч. ложки солі, суміш спецій: кориця — 1,5 ст. ложки, імбир — 1 ст. ложка, коріандр, мускатний горіх, суміш перців — по 0,5 ч. ложки. Коли бачимо, що масло розтануло, знімаємо каструлю з вогню, додаємо в масу 150 г борошна та лопаткою акуратно перемішуємо. Потім, коли тісто охолоне, додаємо 3 жовтки та решту борошна. Важливо, щоб тісто вийшло досить м'яким та не прилипало до рук. Потім ми загортаємо його у плівку та поміщаємо в холодильник на 12 годин. Далі за необхідності беремо стільки, скільки потрібно. Таке тісто може зберігатися у холодильнику навіть місяць. Охолоджене тісто розкачуємо, вирізаємо пряники та випікаємо 8−12 хвилин при температурі 180 градусів. Що тонші й менші за розміром пряники, то менше часу потрібно на випікання. І смачного!

Олена Зіберт: «Червоний будинок – найскладніша робота у новій колекції» (фото з альбому Олени Зіберт)

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