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Ласощі з дитинства: «бабусин рецепт» вертути з яблуками від Валі Саєнко

15:12 3 травня 2023
Вертута з яблуками

Якщо ресторатор та суддя «МайстерШеф. Битва сезонів» (СТБ) Ектор Хіменес-Браво розповідав, як він готує вертуту зі шпинатом та сиром, то шеф-кухар Валя Саєнко поділилася бабусиним рецептом вертути з яблуками.

«Десерт з мого дитинства. Такий готувала мені бабуся, тому штруделем це точно назвати не можу, хоча виходить ну дуже схоже і дуже смачно. Саме це — „смак“ мого літа в Одесі, „смак“ безтурботності і бабусиної любові. Отже, готуємо», — пише вона в Instagram.

Інгредієнти:

Для тіста:

  • Борошно — 200+300 г;
  • Яйце — 1 шт + жовток для змащування;
  • Сметана — 100 г;
  • Цукор — 3 ст.л.;
  • Олія — 100 г;
  • Вода — 200 г;
  • Масло вершкове.

Для начинки:

  • Яблука — 1 кг.;
  • Горіхи -150 г;
  • Цукор — 3 ст.л.;
  • Вершкове масло — 3 ст.л.;
  • Кориця.

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Приготування.

  • Для тіста змішаємо воду, яйце, цукор і 200 г борошна, додаємо олію та перемішуємо до однорідності.
  • Додаємо решту борошна, але не все одразу — може знадобиться більше чи менше. Тісто має бути м’яким, але тримати форму і не липнути до рук.
  • Тісто загорнути у плівку і залишити в холодильнику мінімум на годину, а краще на ніч.
  • Для начинки начистити та порізати яблука, смажити на пательні на середньому вогні з вершковим маслом, цукром і горішками, щоб вийшла волога.
  • Тісто та начинку розділити на 2 чи 3 частини. Шматок тіста тонко розкачати, трішки розтягнути руками, викласти начинку і змастити вершковим маслом. Скрутити в рулет та обережно перекотити його на пергамент. Повторюємо з іншими шматками тіста. Рулет краще не підіймати рукаии, бо він може порватися!
  • Змастити жовтком, посипати горішками. Запікати при 180 від 20 до 30 хвилин. Вертута має зарум*янитися.
  • Посипаємо пудрою чи прикрашаємо сметаною і насолоджуємось.

Раніше кулінарка дала простий рецепт «ледачого наполеону».

Фото зі сторінки Валі Саєнко

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