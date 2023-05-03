Ласощі з дитинства: «бабусин рецепт» вертути з яблуками від Валі Саєнко

Якщо ресторатор та суддя «МайстерШеф. Битва сезонів» (СТБ) Ектор Хіменес-Браво розповідав, як він готує вертуту зі шпинатом та сиром, то шеф-кухар Валя Саєнко поділилася бабусиним рецептом вертути з яблуками.

«Десерт з мого дитинства. Такий готувала мені бабуся, тому штруделем це точно назвати не можу, хоча виходить ну дуже схоже і дуже смачно. Саме це — „смак“ мого літа в Одесі, „смак“ безтурботності і бабусиної любові. Отже, готуємо», — пише вона в Instagram.

Інгредієнти: Для тіста: Борошно — 200+300 г;

Яйце — 1 шт + жовток для змащування;

Сметана — 100 г;

Цукор — 3 ст.л.;

Олія — 100 г;

Вода — 200 г;

Масло вершкове. Для начинки: Яблука — 1 кг.;

Горіхи -150 г;

Цукор — 3 ст.л.;

Вершкове масло — 3 ст.л.;

Кориця.

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Приготування. Для тіста змішаємо воду, яйце, цукор і 200 г борошна, додаємо олію та перемішуємо до однорідності.

Додаємо решту борошна, але не все одразу — може знадобиться більше чи менше. Тісто має бути м’яким, але тримати форму і не липнути до рук.

Тісто загорнути у плівку і залишити в холодильнику мінімум на годину, а краще на ніч.

Для начинки начистити та порізати яблука, смажити на пательні на середньому вогні з вершковим маслом, цукром і горішками, щоб вийшла волога.

Тісто та начинку розділити на 2 чи 3 частини. Шматок тіста тонко розкачати, трішки розтягнути руками, викласти начинку і змастити вершковим маслом. Скрутити в рулет та обережно перекотити його на пергамент. Повторюємо з іншими шматками тіста. Рулет краще не підіймати рукаии, бо він може порватися!

Змастити жовтком, посипати горішками. Запікати при 180 від 20 до 30 хвилин. Вертута має зарум*янитися.

Посипаємо пудрою чи прикрашаємо сметаною і насолоджуємось.

Раніше кулінарка дала простий рецепт «ледачого наполеону».

Фото зі сторінки Валі Саєнко

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