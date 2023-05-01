4 травня 2023

Життя дуже багатих людей завжди привертало до себе увагу людей не дуже багатих, а то й зовсім бідних. Так було за всіх колишніх часів і так, очевидно, буде за всіх часів майбутніх.

І ось одного разу, помітивши на міській площі всіма шановного мудреця, який спокійно попивав свіжозаварений чай, до нього звернулося кілька людей, яким уже давно не давали спокою статки найбагатшого в місті купця:

- Як ви думаєте, він справді такий багатий, як про це говорять усі?

- Мені це невідомо, — відповів старець. — Я знаю лише про те, що має дуже багато грошей.

- Виходить, він таки багатий? — поспішили зробити висновок ті, хто запитував.

- Слухайте, — зробивши паузу, сказав їм старець. — Бути багатим і мати багато грошей не завжди означає те саме. По-справжньому багатим можна вважати лише того, хто цілком задоволений тим, що має. Той же, у кого дуже багато всього, але цей стан йому постійно здається недостатнім для повного щастя, насправді виглядає набагато біднішим за людину, задоволену своїм життям…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.