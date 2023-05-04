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Супер-пиріг від української красуні: готується за 10 хвилин, ідеально підходить для перекусу або перегляду фільмів про кохання

10:49 4 травня 2023
Пиріг

Улюблениця тисяч українців блогерка з ляльковим голосом Alina FooDee вже ділилася сімейним рецептом надшвидкого тіста для піци. Однак вочевидь із закінченням Великого посту дівчині захотілося порадувати підписників більш ситною стравою.

Тому вона спекла дуже гарний пиріг-піцу з дріжжового листкового тіста.

Для його приготування (підготовка займе всього 10 хвилин) візьміть:

  • готове листкове дріжджове тісто — 500 г
  • бекон або ковбаса — 200 г
  • сир — 150 г
  • томатний соус -100−150 г
  • яєчний жовток — 1 шт.
  • молоко — 1 ст.л.

Пласти листкового тіста розкачайте до товщини 3 мм, добре змастіть їх соусом, далі викладіть бекон чи ковбасу, порізані смужками, присипте тертим сиром і згорніть рулетом.

Рулет поріжте на шматки, викладіть на деко начинкою вгору, змастіть сумішшю жовтка і молока.

Випікайте пиріг при 180 градусах протягом 40 хвилин.

Подавати його Аліна рекомендує із солодким чаєм чи іншим улюбленим напоєм.

Раніше «ФАКТИ» публікували дуже вдалий рецепт закуски з сосисками з листкового тіста — ідеальної на сніданок та на природу.

Фото — скрін відео YouTube

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