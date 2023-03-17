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Піца за 20 хвилин: красуня-блогерка поділилася улюбленим рецептом домашньої випічки

18:27 17 березня 2023
Піца

Навіть під час обмежень Великого посту іноді хочеться порадувати себе чимось смачненьким, наприклад, домашньою піцою. Тож улюблена тисячами українців блогерка з ляльковим голосом Alina FooDee поділилася сімейним рецептом надшвидкого тіста для цієї бюджетної випічки.

Розрахунки зроблено на 2 середні піци.

Отже, на початку до 130 грамів борошна додаємо 7 г сухих швидкодіючих дріжджів і заварюємо 240 г гарячої води (50−55 °C). До цих інгридієндів додаємо 0,5 чайної ложки солі, ще 260 г борошна та столову ложку оливкової олії.

Вимішувати тісто треба з мінімумом додаткового борошна (липнути до поверхні столу воно буде лише спочатку).

Випікаємо піци у попередньо добре розігрітій духовці (до 250 °C) протягом 7−10 хвилин.

Для начинки можна використати будь-які інгридієнди (авторка рецепту взяла шинку, томати, моцарелу та оливки).

Смачного!

А доповнити піцу можна яскравим салатом з квасолею і нутом.

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