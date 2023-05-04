Алла Пугачова прилетіла на прощання з Юдашкіним, діти — в Діснейленд: як провели дні Примадонна з сімї’ю останні дні

Легендарна співачка Алла Пугачова відлетіла з Ізраїлю до москви. Про це повідомила її помічниця.

За думкою шанувальників, артистка хоче попрощатися з Валентином Юдашкіним, який не просто допомагав їй створювати сценічний образ, а й був близьким другом. Крім того, співачка має намір віддати дань пам'яті модельєру В'ячеславу Зайцеву. Відомі кутюр'є пішли з життя один за одним: Зайцев помер 30 квітня, а Юдашкін — 2 травня.

Поки Алла Борисівна знаходиться в росії, її дбавливий чоловік Максим Галкін відвідав разом з дітьми Діснейленд у Парижі.

Про це Галкін написав у соціальній мережі.

Крім того, чоловік Примадонни показав в Інстаграмі чотири фотографії з «Діснейленду». На двох знімках він обіймає дітей, для ще двох Ліза та Гаррі позували поодинці. Усі кадри знято на фоні «Замка Сплячої красуні».

Нагадаємо, збираючись у подорож до Парижу, гуморист говорив з дітьми французькою, а вони відповіли на івриті, чим викликали розчулення підписників.

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