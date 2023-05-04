«Моє жабенятко»: Потап ніжно привітав Настю з днем народження на фоні чуток про розлучення

Продюсер і шоумен Потап ніжно привітав свою дружину Настю Каменських, яка нещодавно випадково розкрила правду про їхні стосунки, з днем народження. 4 травня співачці виповнюється 36 років. Чоловік присвятив їй чуттєвий пост в інтаграмі, зізнався вкотре в коханні та назвав її найпрекраснішою жінкою у Всесвіті.

«Найкраща дружина, найкраща дівчина, найкраща співачка, найкраща господиня, найвишуканіша пані, найдобріше серце, найкрасивіша душа — це все ти Насте, моє жабенятко. Я закоханий в тебе шалено і до нестями, заради тебе хочеться жити, мріяти, досягати і перемагати! Кохаю тебе, як сонце любить ранок, як соловей світанок. З днем народження, найкрасивіша жінко у Всесвіті. Я кохаю тебе», — звернувся до коханої Потап.

Настя в коментарях подякувала йому за привітання і у відповідь теж зізналася в коханні.

«Дякую, коханий. Дякую, моє сонечко. Я тебе дуже кохаю», — написала Настя.

Тож, схоже, чутки про розлучення зіркової пари виявилися лише чутками. Зараз Настя перебуває з гастрольним туром по Україні, вона також виступає перед військовими та вимушеними переселенцями.

Потап випустив пісню про волонтерів, проте зазнав хейту в мережі. Шоумен був змушений виправдовуватися.

Фото: instagram.com/kamenskux, instagram.com/realpotap

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