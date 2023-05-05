У москві можуть скасувати парад на 9 травня: в ISW пояснили, чим атака безпілотників на кремль вигідна путінському режиму

У росії, яка звинуватила Україну в атаці БПЛА на кремль 3 травня, можуть скористатися цим і розширити географію скасування парадів на 9 травня.

Як стверджують в Інституті вивчення війни, у низці російських міст, а також у тимчасово окупованому Криму паради скасували, посилаючись на питання безпеки або зовсім без обґрунтувань.

Аналітики зазначають, що у кількох містах місцева влада говорила, що скасування пов'язане з побоюваннями за безпеку учасників «спеціальної військової операції». Однак це може бути пов'язане і з тим, що кремль, можливо, сподівається приховати деградацію російських збройних сил. Адже, зазвичай, на заходах до 9 травня демонструють передову російську військову техніку. Але за рік війни ЗСУ знищили безліч такої техніки.

«Кремль також, ймовірно, сподівається скасувати події 9 травня через побоювання, що святкування на честь загиблих військовослужбовців можуть стати потенційним джерелом негативної реакції всередині країни через велику кількість російських втрат в Україні. Російські офіційні особи в останні тижні скасували пам'ятні заходи безсмертного полку, ймовірно, з таких самих причин», — йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, що в Україні заявили, що не влаштовували атаки на кремль, зазначивши, що метою Києва є звільнення окупованих територій, а не москва.

Раніше Сергій Фурса назвав атаку БПЛА «величезним особистим приниженням путіна».

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