Військових пенсіонерів можуть позбавити надбавки: у ПФУ назвали умову

В Україні, проти якої веде широкомасштабну війну росія, виплата пенсій військовим пенсіонерам, продовжується під час мобілізації таких пенсіонерів на особливий період. Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області.

«Відповідно до статті 2 Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб“ пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим Законом, у разі призову їх на військову службу за призовом під час мобілізації, військову службу за призовом осіб із числа резервістів або прийняття на військову службу за контрактом до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів та підрозділів цивільного захисту під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення виплата пенсій не припиняється. З урахуванням зазначеного, якщо пенсіонеру призначено „військову“ пенсію, то у разі призову його на військову службу виплата пенсії має продовжуватись. Проте варто зазначити, якщо до пенсії була призначена надбавка на утриманця (дитину до 18 років) як непрацюючому пенсіонеру, то на період служби вона припиняється», — йдеться у повідомленні.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, яку надбавку до пенсії отримуватимуть у 2023 році учасники бойових дій.

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