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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1989
Скульптор: Salvador Debón
Розмір: 31×45 cm
Лімітована серія Із експозиції «Shvets Museum»
Пролітаючи повз велике сільське подвір'я, молодий орел вирішив сісти на високий дерев'яний паркан. Перевести подих після тривалого польоту. Раптом з багатоголосого натовпу курей, що голосно кудахтали, до паркану наблизилася сама вгодована з них і начальницьким голосом запитала:
- Ти хто?
- Як це хто? — розгубився гість. — Орел я. Птах.
- Та який же ти птах?! Хіба птахи бувають такими, що худнуть? Ти ще скажи, що вмієш літати!
- А що таке «літати»? — здивувався молодий орел.
- Ну от, — зраділа курка. — Я ж так і знала. Ніякий ти не птах!
Потім, зробивши паузу, курка запропонувала:
- Гаразд, давай я хоч би покажу тобі, як справжні птахи літають. А то так і просидиш усе життя на паркані, навіть не здогадуючись, що це таке.
І тут же, розігнавшись зі всіх своїх курячих ніг, горда «вчителька» потрясла крильцями, підстрибнула — і всім своїм огрядним тілом плюхнулася у брудну дворову калюжу.
- Ну, що, дурню, — обтрушуючись, сказала мокра курка, — тепер хоч ти знаєш, що значить — вміти літати?
- Ні, так літати я точно не вмію, — погодився орел і, змахнувши крилами, стрімко піднявся у високе блакитне небо.
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