Тимчасове виконання обов’язків: чому військовим можуть не виплачувати гроші

Українські військові в деяких випадках можуть не отримувати виплати. Йдеться про тих військовослужбовців, які тимчасово виконують обов'язки не за основною посадою, пише видання АрміяInform.

Зокрема, якщо військовослужбовець працює на тимчасовій посаді і в цей період перебуває у відпустці, у відрядженні, на навчанні, на лікуванні або у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою, то виплата не зараховується.

У повідомленні додається, що під час перебування військового у вищезазначених періодах, зарплата виплачується за основною посадою.

Водночас виплата не нараховується бійцям, які обіймають посаду начальника штабу, заступника командира (начальника) військових частин або іншого начальника усіх найменувань.

«Розміри надбавки за вислугу років і щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, на які військовослужбовець має право під час тимчасового виконання обов’язків за посадою, обчислюються з окладів за посадою, що тимчасово виконується», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, в яких випадках військових пенсіонерів можуть позбавити надбавки до пенсії.

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