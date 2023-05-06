Поклав животиком на ліву руку і вдарив по спині: польский прикордонник спас життя малюку з України

Під час російської агресії багато українських жінок виїхали й продовжують виїжджати за кордон у пошуках захисту для своїх дітей. Дорога досить важка, особливо для малюків. Іноді з дітьми відбуваються різні пригоди та нештатні ситуації.

Так, при перетині кордону на станції в Грубешові пасажирка автобуса з України помітила, що її син не дихає й червоніє. Стривожена жінка вибігла з дитиною на руках і повідомила прикордонникам, що її малюк не дихає.

На щастя, офіцер Надбужанського відділу прикордонної служби Матеуш Кондрат знав, що потрібно роботи в подібних випадках і зумів реанімувати маля до приїзду швидкої.

«Сержант прикордонної служби Матеуш Кондрат, який в той час оформляв в'їзд до Польщі, негайно вийшов і забрав дитину у приголомшеної матері. Він поклав дитину животиком на ліву руку і чутливо вдарив кілька разів по спині. Через хвилину штучного дихання хлопчик прийшов до тями», — розповіли у Прикордонній службі Польщі.

Поки дитині надавали першу допомогу, прикордонники викликали швидку, а на місце події прибув офіцер з дефібрилятором.

Прикордонники, які чергували на сусідніх смугах, також поквапилися на допомогу.

Приблизно через 15 хвилин на місце події прибула карета швидкої допомоги. Дитину доставили до лікарні в Грубешові.

Раніше «ФАКТИ» писали про порятунок дитини у Горішніх Плавнях Полтавської області. Тоді п'ятимісячного хлопчика разом з його дідом врятували українські поліцейські.

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