Рецепт під силу кожному: консервуємо щавель на зиму

Щавель дуже корисний для здоров'я. Зокрема він покращує зір, уповільнює процеси старіння, зменшує проблеми зі шкірою, зміцнює імунітет і покращує травлення. Поки триває сезон цієї зелені, її можна законсервувати, аби в холодну пору готувати з нього будь-які страви на свій смак, вважає кулінарка Людмила Марчак.

Інгредієнти: 250 г щавлю (чистої ваги)

25 г солі Вихід: баночка 250 мл

Приготування:

Щавель перебрати, повідривати хвостики, помити. Зцідити воду. Порізати листя смужками 2 см.

Покласти щавель в каструлю, посолити. Каструлю закрити кришкою і поставити на найменший вогонь. Пропарювати, помішуючи. Коли щавель буде однорідного кольору, прокип'ятити 2−3 хвилини. Гарячим розкласти щавель разом з соком, що утворився, у стерилізовані баночки. 1 баночку (250 мл) щавлю вистачить на 5-літрову каструлю борщу.

Рецепт щавлевого борщу з реберцями читайте тут.

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