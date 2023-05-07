У любителів домашніх рослин є безліч лайфхаків, які допомогають їм вирощувати на своїх підвіконнях справжній квітник. Виявляється, що одним із засобів, який до вподоби певним рослинам, є мінеральна вода. Втім, деяким квітам, наприклад, орхідеям, для яких важливий баланс вологи, мінералка може лише зашкодити.

Як пише ProstoWay, мінералка містить масу корисних елементів, а ще до її складу входить сіль, яка зазвичай рослинам шкодить та засолює грунт. Так що звичайний полив мінеральною водою навряд чи викличе буйне цвітіння — рослина може невдовзі зачахнути.

Але існують рослини, яким помірний полив мінералкою йде лише на користь. Це здебільшого культури із посушливих районів. Їх можна поливати мінеральною водою раз на місяць. Наприклад, кактус або бегонію.

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Перед поливом воду потрібно підготувати. Вона має відстоятися відкритою, щоб вийшов вуглекислий газ. Для поливу підійде не будь-яка мінералка — потрібно вибирати «столову», в якій не так багато мінеральних речовин, як у «лікувальній».

Як стверджують автори ресурсу «Своїми руками», мінеральну воду можна розбавляти звичайною. Так, для поливу під корінь використовують розчин з 1 літра води та 200 мл мінералки. Його рекомендують застосовувати 1 раз на місяць.

Завдяки використанню мінеральної води як добрива, кімнатні рослини ростимуть швидше та радуватимуть вас цвітінням.

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Фото Pixabay

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