Побережися: найближчим часом на Землю обрушиться непередбачена сильна магнітна буря

В останні дні перед завершенням «коридору затемнень» — 3, 4 та 5 травня — фіксувалася серія триденних сонячних спалахів М-класу, внаслідок чого у неділю, 7 травня, очікується сильна геомагнітна буря, повідомляє «УНН» .

Очікується, що удар по магнітному полю Землі відбудеться близько 21:00 за всесвітнім часом (в Україні +3 години). Ця дія може викликати геомагнітні бурі, інтенсивність яких варіюється від незначної (G1) до помірної (G2) і, можливо, навіть сильної (G3).

У такі періоди метеозависимі люди можуть відчувати головний і суглобовий біль, депресію. Можливі загострення хронічних захворювань, особливо серцево-судинних. Бурі можуть впливати і на техніку — вірогідні пошкодження супутників, порушення роботи мереж стільникового зв'язку та Інтернету, вихід з ладу електричних мереж, блокування радіозв'язку.

Нагадаємо, що магнітні бурі різної інтенсивності також очікуються з 11 по 17 травня, з 20 по 25 травня та 28 травня.

Фото Pixabay

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