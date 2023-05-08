Меренговий рулет з вишнею від української блогерки: найсмачніший десерт для коханої людини (відео)

Українська блогерка Христина, яка набирає тисячі переглядів своїми яскравими, але простими рецептами десертів українською, продовжує смачний марафон в TikTok.

Один з її останній винаходів прийшовся до смаку закоханим — адже він дуже ніжний і просто тане в роті.

Мова — про меренговий рулет з кремом і вишнею.

Інгредієнти

Меренга

Яєчні білки (165 г/5 яйця)

Сіль (щіпка)

Цукор (200 г)

Крохмаль (1 ч. л)

Начинка

Сметана (370 г)

Цукрова пудра (150 г)

Загущувач для сметани (1 уп)

Вишня без кісточки, консервована або свіжа (100 г)

Як готувати

Додайте в охолоджені білки щіпку солі, збийте міксером до пишної піни. Частинами всипте цукор, збивайте до загущення. Наприкінці додайте в масу крохмаль і знову все добре збийте.

На застелене пергаментом деко викладіть меренгу, рівномірно розрівняйте і випікайте в духовці протягом 30 хвилин при 160 °C (можливо, вам знадобиться менше часу, аби це зрозуміти, слід спостерігати, аби скоринка була хрумкою зовні, проте не пересушена — такого ефекту можна досягти при режимі з конвенцією).

Тим часом приготуйте начинку, для якої змішайте сметану, цукрову пудру та загущувач. Збийте блендером до загустіння.

Час повертатися до меренги. Її перегорніть за допомогою ще одного шматка пергаменту. Викладіть начинку, зверху в три ряди — вишню.

Скрутіть за допомогою пергаменту у рулет і поставте в холодильник на 2−3 години.

Також ви можете скористатися рецептом бісквітного рулету з варенням.

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