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Мінімум інгредієнтів та максимум смаку: готуємо рулет з варенням

22:03 16 квітня 2023
рулет із варенням

Якщо гості на порозі, а солоденького нема, ви можете приготувати цю страву. Вона вийде вдалою у кожної господині, впевнена фудблогерка Мирослава Крутій.

Інгредієнти:

  • 6 яєць
  • 6 ст. л. цукру
  • 6 ст. л. борошна
  • 1 пачка апельсинового кисілю (40 г)
  • 1 ч. л. розпушувачу
  • 2 ст. л. олії

Приготування:

Яйця дуже добре збити з цукром до пухкої маси, додати борошно, кисіль, розпушувач, перемішати лопаткою і тоді додати олію. Випікати при 160 градусах 20 хвилин. Готовий бісквіт завернути у рулет разом з пергаментом і так охолодити. Тоді змазати варенням і завернути. Присипати пудрою. Також можна робити з сирним кремом і ягодами.

Хто хоче тоненький бісквіт, випікайте половину порції, відповідно час випікання треба зменшити.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт печива «Гніздечки», яке обов'язково порадує малечу.

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