Мінімум інгредієнтів та максимум смаку: готуємо рулет з варенням
Якщо гості на порозі, а солоденького нема, ви можете приготувати цю страву. Вона вийде вдалою у кожної господині, впевнена фудблогерка Мирослава Крутій.
Інгредієнти:
- 6 яєць
- 6 ст. л. цукру
- 6 ст. л. борошна
- 1 пачка апельсинового кисілю (40 г)
- 1 ч. л. розпушувачу
- 2 ст. л. олії
Приготування:
Яйця дуже добре збити з цукром до пухкої маси, додати борошно, кисіль, розпушувач, перемішати лопаткою і тоді додати олію. Випікати при 160 градусах 20 хвилин. Готовий бісквіт завернути у рулет разом з пергаментом і так охолодити. Тоді змазати варенням і завернути. Присипати пудрою. Також можна робити з сирним кремом і ягодами.
Хто хоче тоненький бісквіт, випікайте половину порції, відповідно час випікання треба зменшити.
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