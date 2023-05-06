Дуже простий торт з трьох інгредієнтів від української блогерки (відео)

З початком війни росії проти України у наших читачів дедалі більш популярними стають рецепти страв з українського сегменту мережі.

Одна з блогерок, яка сприяє просуванню рецептів українською — Кристина (Kristina Key).

Нещодавно в своєму Tik-Tok дівчина розповіла, як можна приготувати смачний торт всього лише з трьох інгредієнтів.

Інгредієнти:

Слоєне листове тісто (два пласти, приблизно 15 на 27 см). Продається в магазині у замороженому вигляді, краще брати бездріжджове.

Згущене молоко (одна банка, 370 г)

Вершкове масло (200 г)

Приготування:

Тісто випікати у духовці 20 хвилин при 180 °C.

Тим часом зробити крем. Для цього розтопити масло у мікрохвильовій печі або на паровій бані. Змішати згущене молоко і масло, збивати блендером 5 хвилин.

Готовому тісту дати охолонути. Зібрати верхній шар вилкою, щоб отримати крихти для посипання.

Розділити тісто на шари. Кожен шар змастити кремом. Посипати зверху крихтою та залишити у холодильнику мінімум на 5 годин.

Раніше ми розповідали, як приготувати дуже гарний пиріг-піцу з дріжджового листкового тіста.

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