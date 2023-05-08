Розширено перелік підстав, за наявності яких певні види соціальної допомоги не призначаються. Постановою № 340 від 18.04.2023 року уряд посилив вимоги для надання державної допомоги одиноким матерям, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімʼям, повідомляє «Юридичний порадник для ВПО»

«Відтепер одинокі матері та малозабезпечені сім'ї не зможуть претендувати на державну допомогу, якщо особи, які входять до складу їхньої сім’ї, протягом 12 місяців перед місяцем звернення за призначенням допомоги витратили суму, яка на дату проведення операції перевищує 50 000 грн. А саме: здійснили купівлю земельної ділянки; квартири (будинку); іншого нерухомого майна; транспортного засобу; цінних паперів; інших фінансових інструментів; віртуальних активів; будівельних матеріалів; інших товарів довгострокового вжитку. Виняток становить житло, отримане або придбане за рахунок державного чи місцевого бюджету. Окрім того, допомога призначається у разі купівлі квартири (будинку) протягом 6-ти місяців після продажу іншої квартири чи будинку, за умови, що вони були єдиним житловим приміщенням у власності особи, на підставі підтвердних документів, і доходи від такого продажу не враховуються до сукупного доходу сім’ї. Оплатили (одноразово) будь-які роботи або послуги. Виняток становлять медичні, освітні та житлово-комунальні послуг згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування. Здійснили купівлю безготівкової та/або готівкової іноземної валюти та/або банківських металів».

Виняток становить валюта, отримана від благодійних організацій або придбана для оплати медичних та/або освітніх послуг.

«Також допомогу не зможуть отримати ті, хто здійснив платіж (платежі), що випливає з правочинів, за якими передбачено набуття майнових прав на нерухоме майно та/або транспортні засоби. Виняток — об’єкти спадщини та дарування. Внесли зазначену суму до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації. Сплатили кошти як благодійну діяльність. Надали поворотну/безповоротну фінансову допомогу, позику. Особи, які входять до складу сім’ї, на перше число місяця, з якого призначається допомога, мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень, або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень, про що зазначається в декларації».

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що у ПФУ попередили про зменшення розміру однієї з виплат.

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