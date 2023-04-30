Зробіть так, і огірки відразу почнуть зростати, а ви отримаєте величезний врожай (відео)

Всі любителі квітів знають, що бананова шкірка — це гарне добриво для домашніх рослин, але мало кому відомо, що вона також незамінна як підживлення для огірків та помідорів.

Про технологію приготування такого супер-підживлення розповіли на Уoutube-каналі «Поради біолога».

Готується добриво так: бананову шкірку подрібнити ножицями, залити двома літрами теплої води та дати настоятися протягом 24 годин. Отриманий розчин процідити через сито.

Потім склянку розчину розвести трьома літрами води та поливати рослини під корінь.

Раніше ми писали про те, чим підгодувати полуницю на початку травня, щоб був добрий врожай ягід.

А також розповідали про добриво для картоплі, яке також убезпечить рослину від дротяника та інших шкідників.

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