Супер-підживлення на основі сметани: навіть «дохлі» огірки почнуть стрімко зростати і зовсім не хворітимуть (відео)

Автор популярного YouTube-каналу для городників «Поради біолога» часто експериментує, показуючи, як і чим підгодувати ще слабкі рослини овочевих культур на грядці.

Найчастіше об'єктом його уваги стають огірки, які з вдячністю приймають усі підношення свого господаря.

У новому ролику новатор продемонстрував ефект від поливу овочів розчином на основі сметани та активованого вугілля.

Для його приготування одну таблетку вугілля (краще — порошок з капсули) і одну чайну ложку 15% сметани потрібно змішати з 2 літрами води, настояти, долити ще 1 літр води.

1 склянку отриманого розчину рекомендується розчинити у 3 літрах води і поливати рослини під корінь.

«Навіть дохлі огірки підуть у зріст і не хворітимуть!», — запевняє невгамовний експериментатор.

Довідково: активоване вугілля за рахунок адсорбуючих якостей використовують на дачі для покращення структури ґрунту. Його внесення дозволяє знизити кислотність ґрунту, а також скоротити вміст у ньому домішок важких металів та інших небезпечних речовин. Також внесене в ґрунт активоване вугілля поповнить запас рослин крохмалем та знищить гнилісні процеси.

Нагадаємо, раніше автор каналу здивував підживленням із використанням подрібненої бананової шкірки.

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