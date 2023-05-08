«Динамо» з голом чемпіона світу залишило Вернидуба без тренерського ювілею: відеоогляди матчів УПЛ

У понеділок, 8 травня, продовжилася ігрова програма 25-го туру чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 26-й тур

8 травня (понеділок)

«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Динамо» (Київ) — 0:1 (Попов, 48). Юніорські склади — 0:1.

«Динамо»: Нещерет, Тимчик, Попов, Сирота, Дубінчак, Сидорчук, Андрієвський, Беніто (Перріс, 73), Кабаєв (Волошин, 46), Буяльський (Царенко, 82), Ванат (Рамірес, 72).

Якщо матч першого кола між командами завершився впевненою перемогою «Динамо», то цього разу все було не так просто для «біло-синіх». Більше того, в першому таймі господарі були неодноразово близькі до того, щоб відкрити рахунок у матчі, але надійні дії в рамці Нещерета не дозволили відзначитися Микитишину, Капічу та Задераці, а перед перервою після пострілу Хомченовського на допомогу голкіперу прийшла поперечина.

Парадокс, але тільки-но гру було поновлено, як підопічним Олександра Шовковського вдалося забити. Андрієвський чудово вирізав м'яча від правого кута штрафного майданчика, а чемпіон світу у складі збірної України U20 центральний захисник Попов головою відправив м'яча до сітки — 0:1.

Отримавши заряд упевненості, гості надалі доволі спокійно стримували всі потуги суперника відігратися, і мінімальний рахунок так і залишився без змін до фінального свистка. Тим самим «Динамо» відсвяткувало третій поспіль успіх під керівництвом Олександра Шовковського, а наставнику «Кривбаса» Юрію Вернидубу доведеться відкласти ювілейну, 100-ту, перемогу на чолі команд УПЛ як мінімум до наступного туру.

7 травня (неділя)

«Олександрія» — «Шахтар» (Донецьк) — 1:1 (Михайленко, 9 — Келсі, 75). Юніорські склади — 0:1.

«Чорноморець» (Одеса) — «Дніпро-1» — 1:2 (Алефіренко, 53 — Назаренко, 57, Довбик, 82). На 63-й хвилині Довбик («Дніпро-1») не реалізував пенальті. Юніорські склади — 1:1.

«Металіст» (Харків) — «Львів» — 1:0 (Прядун, 79). Юніорські склади — 1:3.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 60 очок (25 матчів);

2. «Дніпро-1» — 57 (24);

3. «Зоря» — 52 (24);

4. «Динамо» — 50 (25);

5. «Олександрія» — 38 (24);

6. «Кривбас» — 32 (25);

7. «Ворскла» — 30 (24);

8. «Колос» — 30 (24);

9. «Металіст 1925» — 27 (24);

10. «Інгулець» — 27 (24);

11. «Чорноморець» — 26 (25);

12. «Верес» — 24 (24);

13. «Минай» — 23 (24);

14. «Металіст» — 22 (25);

15. «Рух» — 21 (24);

16. «Львів» — 13 (25).

Бомбардири: 21 м'яч — Артем Довбик («Дніпро-1»); 11 — Віталій Буяльський («Динамо»), Таулян Сефері («Ворскла»); 10 — Владислав Ванат («Динамо»); 9 — Данило Алефіренко («Чорноморець»), Максим Прядун («Металіст»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Назарій Русин («Зоря»), Павло Оріховський («Колос»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Максим Третьяков («Олександрія»); 6 — Віктор Циганков («Динамо»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Сергій Булеца («Зоря»), Де Паула Таллес («Рух»), Артем Бондаренко («Шахтар»).

Також у рамках 25-го туру в понеділок, 8 травня, будуть зіграні наступні матчі: «Минай» — «Ворскла», «Верес» — «Колос», «Рух» — «Інгулець», «Зоря» — «Металіст 1925» .

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар юніорської команди «Шахтаря» Володимир Сегеда вступив до лав ЗСУ та хоче йти воювати.

Фото ФК «Динамо»

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