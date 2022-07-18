Не суперечить міжнародному праву: у Зеленського розповіли, що буде з росіянам, які «понаїхали» в український Крим після анексії

Україна ніколи не відмовиться від Криму. У стратегії деокупації та реінтеграції півострова зазначено, що основним інструментом є дипломатичний шлях, але є й інші інструменти.

А населення, яке незаконно переселилося до Криму під час російської окупації, після звільнення півострова має його покинути.



Про це в інтерв'ю «Укрінформу» заявила постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева.



«Все просто, і це не суперечить міжнародному праву. Те населення, яке приїхало незаконно на територію півострова, має залишити Автономну Республіку Крим», — наголосила вона.



За словами Ташевої, не йдеться про насильницьке виселення. Це буде добровільний виїзд людей з території, на яку вони незаконно в'їхали.



Пізніше вони можуть подати офіційну заявку до українських органів, звернутися за дозволом на проживання та викласти підстави, чому Україна має надати їм таку можливість.



Ташева зазначила, що у Криму протягом восьми років проходили призовні кампанії. За весь час було призвано близько 34 тисячі осіб, що є порушенням міжнародного гуманітарного права.



Частина тих, хто був призваний навесні та восени 2021 року, очевидно, беруть участь у військових діях проти України. Це люди, які мали якісь порушення законодавства. Їм пропонують підписати контракти за звільнення від кримінальних чи адміністративних переслідувань. Або медики, яких насильно відправляють у місця бойових дій.



Нагадаємо, нещодавно росія провела термінові навчання в районі Кримського мосту, який рашисти використовують для підвезення зброї та підкріплень для своєї армії.



А в Україні розповіли, з чого треба починати знищення мосту.



Фото depositphotos.com

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