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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2003
Скульптор: José Santaeulalia
Розмір: 36×44 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
У великому лісі по сусідству з добрим і нехитрим їжачком жила підступна та хитра лисиця. Багатьом мешканцям лісу, крім цих її загальновідомих якостей, було також знайоме лисяче захоплення новинками лісової та іншої екзотичної моди.
Так ось одного разу, зустрівши довірливого їжака, лисиця приголомшила його надзвичайною новиною:
- Ну, ти, їжак зовсім за собою не стежиш. Довів себе, можна сказати, вже до ручки. Подивися на своє відображення — адже ти заріс до неподобства! І це у той час, коли «просунуті» модники переходять на зачіску «а-ля черепаха».
- Це як? — здивувався їжачок.
- Як, як… Ідуть до перукарні — і стрижуться наголо!
- Та що ти говориш?! — вигукнув їжак. — Але ж мені навряд чи така зачіска підійде.
- Ще як підійде! Тільки поспішай, бо, як завжди, будеш останнім.
Побачивши їжака, який кудись поспішала з усіх своїх маленьких ніжок, мудра сова поцікавилася, куди це він так мчить. А потім, вислухавши його плутану розповідь, зі знанням справи порадила:
- Знаєш, їжак, ти після стрижки наголо не забудь попросити, щоб тебе добре полили огірковим лосьйоном і морквяним соком.
- А це ще навіщо? — запитав їжачок.
- Щоб лисиці смачніше було тебе їсти!
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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