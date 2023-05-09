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Суспільство та люди

У ПФУ нагадали про особливу категорію жінок, які мають право на дострокову пенсію: які документи потрібні для підтвердження

11:03 9 травня 2023
Мати та дитина

Низка категорій громадян маює право вийти на пенсію достроково, серед них, зокрема, матері, які виховали тяжко хворих дітей (яким не встановлено інвалідність) до шестирічного віку.

Як нагадують у Пенсійному фонді України, такі жінки мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення 50 років та за наявності не менше ніж 15 років страхового стажу.

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Йдеться про матерів дітей, хворих на тяжке перинатальне ураження нервової системи, які мають тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, дітей, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, паліативної допомоги.

Наявність такого захворювання підтверджується довідкою медичного закладу про захворювання, що мало місце до шестирічного віку.

Нагадаємо, що право вийти на заслужений відпочинок раніше мають, зокрема, ліквідатори аварії на ЧАЕС.

Фото Pixabay

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