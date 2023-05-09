Щомісяця передавати покази лічильника газу потрібно навіть тим, хто виїхав за кордон, — «Нафтогаз»

Для того, щоб у платіжках зазначалися правильні нарахування за газ, показання лічильників мають передаватися з 1 до 5 числа кожного місяця. Якщо цього не робити, облгаз самостійно формує спожитий обсяг на основі планового місячного споживання.

Так що своєчасно повідомляти облгазам достовірну інформацію мають навіть ті, хто виїхав за кордон та газом не користується, попереджають у «Нафтогазі».

Людям для коректних нарахувань в таких випадка радять передавати показники лічильника, які були зафіксовані останній раз.

Передати показники облгазу можна як онлайн, зокрема, на сайті або у чат-боті облгазу, або зателефонувавши до контакт-центру.

Також можна скористатися онлайн сервісами «Нафтогазу», наприклад, за допомогою особистого кабінету чи чат-ботів GASUA в Messenger, Telegram, Viber.

Якщо людина з будь-яких причин не встигла передати інформацію в установлені терміни, варто дочекатися кінця місяця та зафіксувати дані станом на 30 число, а вже з 1 по 5 числа наступного місяці передати показники облгазу.

Фото Pixabay

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