Що робити, якщо не встигли передати показники лічильника: споживачам газу дали корисну пораду

Для правильного врахування у платіжці показників лічильників газу споживачі мають передавати інформацію щомісячно з 1 до 5 числа. В іншому випадку облгаз самостійно формує спожитий обсяг на основі планового місячного споживання.

У Газмережах пояснили, що робити, якщо людина не встигла це зробити в установлені терміни. Варто дочекатися кінця місяця та зафіксувати дані станом на 30 число, а вже з 1 по 5 числа наступного місяці передати показники облгазу.

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Після отримання показань лічильника за пропущений період газорозподільне підприємство автоматично проведе перерахунок спожитих обсягів з урахуванням фактичних показань газового лічильника, а не на основі планового місячного обсягу споживання.

Нагадаємо, що в компанії «Нафтогаз України» повідомляли про зміни у платіжках за газ. Так, у квітневій квитанції будуть зібрані всі послуги за газ — і за споживання, і за розподіл.

З огляду на те, що опалювальний сезон добігає кінця, деяким споживачам газу потрібно буде перевірити газові котли. Їхню профілактику варто робити щороку, в іншому випадку на огляд та ремонт можна витратити порядка 1200 гривень.

Фото Pixabay

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