«Рецепт настільки легкий, що впорається кожен»: «лінива» фокачча від шеф-кухаря Валі Саєнко

Шеф-кухар Валя Саєнко, яка раніше розповіла, як приготувати «ледачий» торт «Наполеон», поділилася рецептом «лінивої» фокаччі.

«Рецепт на стільки легкий, що впорається кожний. Просто все змішав, зачекав, запік і готово. Обожнюю таке. А результат просто чудесний! Отже, готуємо», — написала вона.

Інгредієнти:

Борошно — 250 гр

Вода тепла — 180 гр

Дріжджі сухі — 4 гр

Сіль — дрібка велика (трішки менше чайної ложки)

Цукор — 1 чайна ложка

Оливкова чи соняшникова олія

Спосіб приготування:

Змішаємо всі інгредієнти окрім олії. Перемішаємо ложкою. Тісто має бути гливке. Якщо у вашому випадку тісто не таке (залежить від кількості білку в борошні, просто додайте ще 30−50 грамів води). Трішки поливаємо олією, накриваємо плівкою і ставимо в холодильник на 10−15 годин.

Потім дістаємо тісто, воно збільшиться в об’ємі, викладаємо в форму змащену олією. Трішки розрівнюємо. Накриваємо рушником чи плівкою і залишаємо в теплі на дві години. За цей час робимо соус. В блендері змішуємо зелень кінзи і петрушки, зубчик часнику, трішки чілі, дрібку солі і олію.

Коли тісто відігріється і підійде, змащуємо руки олією і пальчиками придавлюємо. Виливаємо зверху соус (замість соусу можна просто посипати розмарином чи чебрецем і полити трішки олією, посолити (краще морською крупною сіллю)).

Далі запікаємо при температурі 220 градусів приблизно 20−30 хвилин. До рум’яності. Готово.