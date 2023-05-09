«Рецепт настільки легкий, що впорається кожен»: «лінива» фокачча від шеф-кухаря Валі Саєнко
Шеф-кухар Валя Саєнко, яка раніше розповіла, як приготувати «ледачий» торт «Наполеон», поділилася рецептом «лінивої» фокаччі.
«Рецепт на стільки легкий, що впорається кожний. Просто все змішав, зачекав, запік і готово. Обожнюю таке. А результат просто чудесний! Отже, готуємо», — написала вона.
Інгредієнти:
Борошно — 250 гр
Вода тепла — 180 гр
Дріжджі сухі — 4 гр
Сіль — дрібка велика (трішки менше чайної ложки)
Цукор — 1 чайна ложка
Оливкова чи соняшникова олія
Спосіб приготування:
Змішаємо всі інгредієнти окрім олії. Перемішаємо ложкою. Тісто має бути гливке. Якщо у вашому випадку тісто не таке (залежить від кількості білку в борошні, просто додайте ще 30−50 грамів води). Трішки поливаємо олією, накриваємо плівкою і ставимо в холодильник на 10−15 годин.
Потім дістаємо тісто, воно збільшиться в об’ємі, викладаємо в форму змащену олією. Трішки розрівнюємо. Накриваємо рушником чи плівкою і залишаємо в теплі на дві години. За цей час робимо соус. В блендері змішуємо зелень кінзи і петрушки, зубчик часнику, трішки чілі, дрібку солі і олію.
Коли тісто відігріється і підійде, змащуємо руки олією і пальчиками придавлюємо. Виливаємо зверху соус (замість соусу можна просто посипати розмарином чи чебрецем і полити трішки олією, посолити (краще морською крупною сіллю)).
Далі запікаємо при температурі 220 градусів приблизно 20−30 хвилин. До рум’яності. Готово.
Як писали «ФАКТИ», раніше відомий ресторатор, суддя проєкту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво запропонував приготувати фокаччу з сиром.70
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