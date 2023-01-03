Українцям у Польщі знову надаватимуть безкоштовне житло. Але не всім і не скрізь

В Польщі, де нещодавно для українських біженців ввели плату за проживання, у Варшаві знову пропонується безкоштовне житло для українців. Так, сервіс Airbnb за підтримки польського відділу Міжнародної організації з міграції (IOM) знову надає безкоштовне тимчасове житло для біженців з України, які прибули після 24 лютого 2022 року, пoвідoмляє Yavp.pl.

Пропозиція безкоштовного житла доступна виключно у Варшаві. Щоб звернутись по допомогу з тимчасовим житлом, треба написати на електронну пошту [email protected] або зателефонувати на номер +48 22 490 20 44.

Безкоштовне житло надаватимуть на: екстренне або транзитне перебування до 6 ночей; короткотермінове перебуванні на 8−29 ночей; подовжене перебування (тільки у виняткових ситуаціях після погодження з власником житла) від 30 до 90 днів, але не довше, ніж до 28 лютого 2023 року.

Зазначимо, що скористатися з пропозиції можуть виключно особи, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року й раніше не користувалися безкоштовним житлом від Airbnb.

Раніше «ФАКТИ» писали про зміни щодо українських біженців у різних країнах, а також про те, які країни приймають українців без закордонного паспорту.

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