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Суспільство та люди

В Україні хочуть зменшити вік перебування на військовому обліку призовників: точка зору Міноборони

18:55 10 травня 2023
Призовники

Кабінет Міністрів України 9 травня зареєстрував у Верховній Раді України законопроект, який покликаний зменшити граничний вік перебування на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку.

Законопроект розроблено за ініціативою Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, пише «Судово-юридична газета».

Відповідно до статті 37 Закону України на військовий облік військовозобов’язаних підлягають взяттю громадяни, які досягли 27-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників.

«На теперішній час, під час дії у державі правового режиму воєнного стану, необхідності в тривалому перебуванні громадян (до 27 річного віку) на військовому обліку призовників не має… У разі зменшення граничного призовного віку до 25 років призовні комісії матимуть достатньо часу (1−3 роки) на реалізацію виконання громадянами України військового обов’язку та призову їх на строкову військову службу», — вказує міністр оборони Олексій Резніков в пояснювальній записці до законопроекту.

На його думку, тривале перебування на військовому обліку призовників під час дії воєнного стану вважається недоцільним, враховуючи те, що значна чисельність придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов’язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації.

Нагадаємо, раніше адвокатка розповіла, хто точно не підлягає мобілізації навіть під час воєнного стану.

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