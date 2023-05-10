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«Шматочок серця» для коханих: рецепт оригінальних шоколадних кексів від Ектора Хіменеса Браво

16:39 10 травня 2023
кекси

Суддя «МайстерШеф.Битва сезонів» Ектор Хіменес-Браво відомий своїми оригінальними рецептами. Навіть найпопулярніші страви світу він готує з родзинками, завдяки яким їжа набуває неповторного смаку.

Нещодавно Ектор Хіменес-Браво запропонував приготувати шоколадні кекси.

«Усередині вони виходять м’якими, а зовні хрумкі — як брауні», — розповів кулінар.

Шоколадні кекси

Продукти:
- Яйце — 2 шт
- Цукор — 150 гр
- Масло вершкове — 100 гр
- Вершки 35% - 100 гр
- Борошно — 110 гр
- Какао — 50 гр
- Розпушувач — 5 гр

Приготування:

Масло кімнатної температури розтерти з цукром, ввести всі рідкі інгредієнти, змішати. Ввести борошно, какао, розпушувач, змішати до однорідності.

Тісто потрібно розфасувати формочками у формі сердечок. Можна зробити це фольгою.

Наповнити 2/3 форми тістом, випікати при 180 градусах 20 хвилин. Готовність перевірити зубочистками.

Крем-декор:

- Крем-сир — 200 гр
- Масло вершкове (кімн. темп.) — 60 гр
- Цукрова пудра — 40 гр

Усі інгредієнти збити віночком чи блендером до щільних піків.

Вишнева начинка (кюлі)

- Вишня с/м — 160 г
- Цукор — 60 гр
- Пектин — 5 гр

Все змішати у каструлі, довести до кипіння та проварити ще 3−5 хвилин.
Пробити занурювальним блендером, процідити через сито.

Ложкою виймати серединку кексу. В місце, що звільнилося, покласти соус з вишні, а зверху сердечка з крема.

Раніше ми розповідали, як приготувати смачний торт з трьох інгредієнтів від української блогерки.

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