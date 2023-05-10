Бульбашки з тіста: смачно і незвично

Булочки, які нагадують різного розміру бульбашки, за цим рецептом вийдуть неймовірно м’які та повітряні. На наступний день вони теж будуть м’якенькими — якщо залишаться, бо з’їдаються миттєво, впевнена кулінарка Тетяна Петришина.

Інгредієнти: Молоко тепле — 300 г

Дріжджі свіжі — 20 г

Цукор — 1,5 ст. л.

Сіль — 1 ч. л.

Олія — 2 ст. л.

Масло розтоплене -10 г (в тісто)

Борошно — 360/370 г

Приготування:

В теплому молоці розчинити дріжджі додати цукор, олію, сіль, просіяне борошно, ложкою добре розмішати, додати розтоплене холодне масло, добренько вимішати, щоб масло увійшло в тісто. Вкрити плівкою, поставити в тепло підходити на 1 годину приблизно.

Зробити ложкою обминку в мисочці. Стіл та руки щедро підсипати борошном, викласти тісто, руками розпластати в прямокутник товщиною приблизно 1 см. Тісто нарізати кубиками (не на рівні частинки, тоді бульбашки вдаються різного розміру та більш реалістичні), краї скласти до середини, сформувати кульки (руки попередньо змащуємо олією).

Кульки викласти на застелене пергаментом деко в хаотичному порядку та на відстані 3 мм приблизно. Вкрити плівкою, залишити підійти на 15 хвилин.

Перед випічкою змазати молоком.

Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 20−25 хв. до злегка золотистого кольору. Ще теплі щедро змазати розтопленим маслом або часниковим соусом (натертий часник + сіль розтерти, додати нарізаний кріп, залити олією та розмішати).

Також всередину бульбашок можна дати сир, тоді кульки з тіста треба робити трішки більшими.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт смачного цитрусового кекса від Лізи Глінської.

44

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram