Смачний цитрусовий кекс за рецептом Лізи Глінської: легкий та швидкий у приготуванні, довгого строку придатності

Зірка шоу «МайстерШеф» Ліза Глинська, яка славиться своїми рецептами тортів, тістечок, булочок, запропонувала новий рецепт випічки.

Кекс з мандаринів та апельсинів готується просто, а зберігається випічка близько двох тижнів.

Цитрусовий кекс

Кексове тісто:

150 г вершкового масла

150 г цукрової пудри (7 ст.л.)

150 г яєць (3 шт)

200 г борошна (8 ст.л.)

8 г розпушувача

1 ст. прянощів (кориця, імбир, мускатний горіх)

ванільний цукор

цедра мандарина та апельсина

Приготування:

1. Змішати цукрову пудру з прянощами.

2. Додати свіжу цедру цитрусових. Перемішати.

3. Змішати борошно з розпушувачем.

4. Збити вершкове масло кімнатної температури. Масло повинно посвітлішати й збільшитися.

5. Додати цукрову пудру. Перемішати.

6. Додайте яйця кімнатної температури. Перемішати.

7. Додати борошно з розпушувачем, перемішати.

8. Випікати у розігрітій до 170 градусів духовці, 30−35 хвилин.

Сироп для просочення:

100 мл мандаринового або апельсинового соку (½ склянки)

цедра 1-го апельсина чи мандарину

50 мл води (¼ склянки)

60 г цукру (2,5 ст.л.)

Зняти цедру з мандарину, вичавити сік, додати воду, цукор. Проварити сироп після запікання ще 2 хвилини. Процідити. Просочити гарячий кекс гарячим сиропом.

Цукрова глазур:

30 мл сока мандаринового (1 шт)

100 г цукрової пудри (½ склянки)

цедра мандарину

Зняти цедру з мандарину, додати сік і пудру. Покрити охолоджений кекс глазур'ю.