Смачний цитрусовий кекс за рецептом Лізи Глінської: легкий та швидкий у приготуванні, довгого строку придатності
Зірка шоу «МайстерШеф» Ліза Глинська, яка славиться своїми рецептами тортів, тістечок, булочок, запропонувала новий рецепт випічки.
Кекс з мандаринів та апельсинів готується просто, а зберігається випічка близько двох тижнів.
Цитрусовий кекс
Кексове тісто:
150 г вершкового масла
150 г цукрової пудри (7 ст.л.)
150 г яєць (3 шт)
200 г борошна (8 ст.л.)
8 г розпушувача
1 ст. прянощів (кориця, імбир, мускатний горіх)
ванільний цукор
цедра мандарина та апельсина
Приготування:
1. Змішати цукрову пудру з прянощами.
2. Додати свіжу цедру цитрусових. Перемішати.
3. Змішати борошно з розпушувачем.
4. Збити вершкове масло кімнатної температури. Масло повинно посвітлішати й збільшитися.
5. Додати цукрову пудру. Перемішати.
6. Додайте яйця кімнатної температури. Перемішати.
7. Додати борошно з розпушувачем, перемішати.
8. Випікати у розігрітій до 170 градусів духовці, 30−35 хвилин.
Сироп для просочення:
100 мл мандаринового або апельсинового соку (½ склянки)
цедра 1-го апельсина чи мандарину
50 мл води (¼ склянки)
60 г цукру (2,5 ст.л.)
Зняти цедру з мандарину, вичавити сік, додати воду, цукор. Проварити сироп після запікання ще 2 хвилини. Процідити. Просочити гарячий кекс гарячим сиропом.
Цукрова глазур:
30 мл сока мандаринового (1 шт)
100 г цукрової пудри (½ склянки)
цедра мандарину
Зняти цедру з мандарину, додати сік і пудру. Покрити охолоджений кекс глазур'ю.
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