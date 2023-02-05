«Булочки по 3 копійки»: обов’язково приготуйте та відчуйте смак дитинства

Ностальгія, пам’ятаєте? Як улюблені булочки, що колись коштували 3 копійки, апетитно красувалися на дерев’яних решітках в магазині, які були рогалики спокусливі по 6 копійок! За цим рецептом булочки виходять саме такі, як в нашому дитинстві, ділиться кулінарка Тетяна Петришина.

Інгредієнти:

Вода тепла — 300 мл

Дріжджі свіжі -10 г (сухі — 4 г)

Борошно — 450/500 г

Цукор -2 ст. л.

Сіль -1 ч. л. з гіркою

Масло м’яке — 30 г

Приготування:

У воді розчинити дріжджі, додати цукор, сіль, поступово просіяне борошно, замісити грубе тісто (щоб вода забрала все борошно). Викладаємо тісто на стіл, поступово додаємо в нього м’яке масло, після чого тісто стає еластичне, гладеньке та однорідне.

Тісто перекласти в миску, вкрити плівкою та дати підійти, збільшитись втричі.

Ділимо тісто порціями приблизно по 70 г на булочки, на рогалики — по 75 г. Булочки, сформовані в круглі гладенькі колобки, викласти на застелене пергаментом деко підходити, обов’язково вкрити.

Для рогаликів розкачати колобочок в трикутник довжиною у 21 см, кінець повинен бути тоненький, скрутити в рогалик, кінець підгорнути так, щоб залишився знизу, бо при випічці рогалик розкриється. Дати підійти на застеленому пергаментом деку близько 20−30 хвилин (вкрити плівкою/ рушничком вологим).

Випікати слід в заздалегідь розігрітій духовці при t 200 градусів 15−20 хвилин до злегка золотистого кольору так. Включаємо духовку, на дно ставимо місткість (стара сковорідка, мисочка). Коли ставимо булочки в духовку, в місткість наливаємо стакан окропу та закриваємо духовку. Хоча можна пекти й без пару.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти булочок для бургерів, ароматних булочок з родзинками та ніжних булочок з джемом.

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