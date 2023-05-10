«Це приємний процес»: Надія Матвєєва розповіла про свого коханого

Популярна телеведуча Надія Матвєєва зізнається, що робота та фізичні вправи допомагають їй емоційно врятуватися під час повномасштабного вторгнення. Надія відразу вирішила, що не поїде з України, а вже з середини 2022 року знову почала зніматися у телевізійних проектах. Ведуча проектів «Неймовірна правда про зірок», «Позивний Надія», «Ранок у великому місті» (СТБ) Надія мріє про перемогу і каже, що триматися у тяжкі часи їй допомагають прості речі і любов. Матвєєва зізналася, що зараз вона знаходиться у нових стосунках.

«Єдине, що я хочу сказати, що мені пощастило в тому, що чим ближче я стаю зі своїм коханим, чим більше ми дізнаємося одне про одного, тим більше я радію, що він саме такий, — сказала Надія у програмі „Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком“. — Тому що я, як доросла людина, розумію, що можна познайомитися, почати жити разом, а потім з’являється: „Я цього не знала… як це витримати?“, а тут йдеться про те, що ми дізнаємося більше і стаємо ближчими, і це приємний процес. Це круто».

Надія каже, що у неї прекрасні стосунки з коханим, вони навіть готують разом.

«Мій коханий каже, що я для нього — майстершеф, тому що йому дуже подобається, як я готую, — зізналась Надя. — Мені дуже подобається, як йому подобається. Тобто кожна страва — це: „Я такого смачного супу в житті не їв“, „Божественні сирники!“ І потім він миє посуд».

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