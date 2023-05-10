37.36 / 37.83 40.76 / 41.53
Київ: +16
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

В Італії виплатять 5 тисяч євро тим, хто переїде жити у містечко біля Палермо

20:30 12 травня 2023
Сицилійське містечко Петралія-Сопрана

Розташоване на високому хребті містечко Петралія-Сопрана, визнане одним з найкрасивіших в Італії. Воно знаходиться на південний схід від Палермо і пропонує грошові заохочення для нових мешканців. Міська рада сподівається, що ця програма сприятиме збільшенню чисельності населення та відродженню нежилих будинків, пише euronews.

Петралія-Сопрана заманює нових мешканців виплатами у розмірі 5 000 євро. Кошти можуть отримати особи або сім'ї, які вирішили переїхати до містечка на постійне місце проживання. Щоб мати право на отримання гранту, учасники повинні придбати — і за необхідності відреставрувати — нерухомість у муніципалітеті. Програма має на меті зупинити десятиліття депопуляції в Петралія-Сопрані. Зараз у містечку проживає 2 992 мешканці та понад 50 нежитлових будинків.

Зацікавлені можуть звертатися безпосередньо до міської ради. Містечко Петралія-Сопрана надзвичайно мальовниче. З вузьких вуличок, що в'ються повз середньовічні кам'яні будівлі, відкривається вид на туманну долину внизу і гору Етна. На околиці містечка на скелястому виступі височіє монументальна кам'яна церква. Життя в Петралія-Сопрані спокійне, за винятком численних місцевих свят, таких як дні святих, карнавали та фестивалі їжі. Один з ярмарків присвячений сочевиці, з якої готують традиційний суп, приправлений диким фенхелем і цикорієм.

Нещодавно «ФАКТИ» писали про користь святкувань, а також про те, що Європу цього літа чекає смертоносна спека.

288

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Літня жінка

Українці можуть отримати гуманітарну допомогу від австрійської організації: як подати заявку

Коні

Близнюкам — успіх у справах, Стрільцям — вигідні пропозиції, Дівам — несподіване везіння: гороскоп на день Красунчика-Коня 12 травня

Огірок

Почніть негайно давати розсаді по одній ложці цього підживлення: огірки зрадіють і почнуть завв’язуватися гронами (відео)

розсада

Полийте розсаду цим чудо-настоєм: за 3 дні у томатів та перцю стебло стане товще мізинця (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту